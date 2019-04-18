تراجع أسعار النفط وخفض ”أوبك“ للإمدادات يحدان من الخسائر‎

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، رغم التراجع غير المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن تقلصًا أقل من المتوقع في مخزونات البنزين وتخفيضات الإنتاج الحالية التي تقودها ”أوبك“ حدت من هبوط الأسعار.

وبحلول الساعة الـ 07:00 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 19 سنتًا أو 0.3% عن التسوية السابقة لتصل إلى 71.43 دولار للبرميل، مبتعدة أكثر عن أعلى مستوى في 5 أشهر الذي بلغته يوم أمس الأربعاء عند 72.27 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.62 دولار للبرميل، منخفضة 14 سنتًا أو 0.2%.

وفي وقت سابق اليوم، جرى تداول العقدين عند مستويات أعلى قليلًا.

وأمس الأربعاء، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ12 من شهر نيسان/أبريل الجاري، مخالفة توقعات المحللين التي كانت أشارت إلى زيادة قدرها 1.7 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل، في حين أشارت توقعات المحللين في استطلاع لرويترز إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 362 ألف برميل، بينما كانت التوقعات تشير لهبوط قدره 846 ألف برميل، حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وتلقت الأسعار دعمًا هذا العام من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ وحلفائها، بما فيها روسيا، على خفض إنتاجها 1.2 مليون برميل يوميًّا.

كما انخفضت إمدادات الخام العالمية أكثر بسبب فرض الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا وإيران عضوي ”أوبك“.