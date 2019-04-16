توقعات بتمديد ”بعض“ الإعفاءات الأمريكية لشراء النفط الإيراني

توقع محللون اقتصاديون، أن تمدد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعض الإعفاءات للشركات من 8 دول لشراء النفط الإيراني، بهدف خفض الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ هبوطها الحاد أواخر العام الماضي نتيجة تلك الإعفاءات.

وذكر المحللون، أن ترامب يسعى في المقام الأول للضغط على الأسعار لضمان سعر وقود رخيص للمستهلك الأمريكي، وليس زيادة الضغط على إيران، وفق ما ذكرت وكالة ”بولمبرغ“ الأمريكية.

وقال خبير طاقة، إن ”منع أي مكاسب جديدة في الأسعار يشكل الآن أولوية للرئيس ترامب، ولذلك نتوقع أن يتم تمديد بعض الإعفاءات في استيراد النفط الإيراني“.

ووفقا للوكالة، فإن ”مشتري النفط الإيراني بدأوا منذ الآن تعليق مشترياتهم من الخام الإيراني لشحنات شهر أيار/ مايو بانتظار قرار واشنطن بشأن الإعفاءات أوائل الشهر المقبل“.

وأشارت إلى أن ”5 شركات تكرير من اليابان وكوريا الجنوبية والصين لا تعتزم استيراد النفط من إيران لشحنات الشهر المقبل“، في حين ذكرت بعض الشركات اليابانية، أنها قد تستأنف شراء النفط الإيراني لشحنات شهر حزيران/ يونيو في حال قررت الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات لها.