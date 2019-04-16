أسعار النفط تتراجع إلى 71 دولارًا للبرميل

تراجع خام برنت إلى حوالي 71 دولارًا للبرميل الثلاثاء، تحت ضغط توقعات تنامي المخزون الأمريكي، وبواعث القلق حيال مدى استعداد روسيا لمواصلة الالتزام بتخفيضات المعروض التي تقودها ”أوبك“.

ويتوقع المحللون في المتوسط أن يكون مخزون الخام الأمريكي ارتفع 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، فيما ستكون الزيادة الرابعة على التوالي. ويصدر أول تقارير المخزون للأسبوع الحالي في الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش من معهد البترول الأمريكي.

وقال نعيم أسلم، كبير محللي السوق لدى ”تي.اف جلوبال ماركتس“ في لندن: ”رأينا بالفعل تلك المخزونات ترتفع في تقرير الأسبوع الماضي، بيانات ارتفاع المخزون أثارت أسئلة كثيرة لدى المستثمرين، لا أحد يريد رؤية تخمة المعروض النفطي ثانية“.

وفي الساعة 08:01 بتوقيت غرينتش، كان خام القياس العالمي برنت منخفضًا 12 سنتًا إلى 71.06 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 63.46 دولار.

وفي حين دفعت تخفيضات المعروض بقيادة أوبك برنت للارتفاع أكثر من 30% هذا العام، فإن المكاسب لم تتجاوز ذلك بفعل المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يُضعف الطلب على الوقود.