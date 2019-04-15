النفط يتراجع مع التركيز على مستقبل الإمدادات

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوياته في 5 أشهر في الجلسة السابقة، مع توجه أنظار المستثمرين نحو إشارات متباينة للمعروض العالمي.

وبحلول الساعة الـ 06:29 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.44 دولار للبرميل، بانخفاض 11 سنتًا أو 0.2% عن سعر الإغلاق السابق، بعد أن بلغ يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ الـ12 من نوفمبر/ تشرين الثاني عند 71.87 دولار.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.63 دولار للبرميل بانخفاض 26 سنتًا أو 0.4% عن سعر التسوية السابقة.

وقال فيرندرا شوهان محلل النفط لدى إنرجي أسبكتس في سنغافورة: ”أتوقع أن يتم تداول النفط داخل نطاق ضيق نسبيًّا حول 70 دولارًا في الوقت الراهن“، لافتًا إلى إشارات متباينة من الولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حول مستقبل الإمدادات.

وتجتمع أوبك وحلفاؤها في يونيو/ حزيران لاتخاذ قرار بشأن مواصلة كبح الإمدادات. وتخفض أوبك وروسيا وحلفاء آخرون الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًّا من الأول يناير/ كانون الثاني ولمدة 6 أشهر.