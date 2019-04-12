”فوجي أويل“ اليابانية تشتري 3 شحنات نفط للتحميل في يونيو من الشرق الأوسط

قالت مصادر تجارية، إن شركة التكرير اليابانية ”فوجي أويل“، اشترت ثلاث شحنات من النفط الخام متوسط الكبريت للتحميل في حزيران/يونيو المقبل عبر مناقصة اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر، أن شركة التكرير اشترت شحنة من خام زاكوم العلوي وشحنة من خام بانوكو العربي المتوسط وشحنة من خام عمان.

وذكرت أن شحنة خام زاكوم العلوي جرى شراؤها بعلاوة 10-20 سنتًا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي لها، فيما تم تسعير خام بانوكو العربي المتوسط أيضًا بعلاوة عن سعر بيعه الرسمي.

وقال أحد المصادر، إن سعر شحنة الخام العماني جاء عند مستوى السوق، البالغ نحو 1.30 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.