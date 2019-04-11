أوبك قد ترفع إنتاج النفط إذا زادت الأسعار وقلّ المعروض

قالت مصادر مطلعة، إن أوبك ربما ترفع إنتاج النفط اعتبارًا من يوليو تموز، إذا سجلت إمدادات فنزويلا وإيران مزيدًا من الانخفاض واستمرت الأسعار في الزيادة، لأن تمديد تخفيضات الإنتاج مع روسيا وغيرها من حلفاء المنظمة قد يسبب شحًا أكبر من اللازم في المعروض بالسوق.

وهبط إنتاج الخام الفنزويلي لأقل من مليون برميل يوميًا؛ بسبب العقوبات الأمريكية، وربما يشهد إنتاج إيران مزيدًا من الانخفاض بعد شهر مايو أيار، إذا شددت واشنطن عقوباتها على طهران، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

وساهمت تخفيضات الإنتاج الإجمالية في ارتفاع أسعار الخام 32% هذا العام، ليصل سعر البرميل إلى نحو 72 دولارًا، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على أوبك من أجل تخفيف جهودها الرامية لدعم السوق، وقالت أوبك إنه يتعين الاستمرار في فرض قيود الإنتاج، لكنها بدأت في تخفيف هذا الموقف.

وقال مصدر في أوبك: ”إذا شهدت الإمدادات انخفاضًا كبيرًا وصعد سعر النفط إلى 85 دولارًا (للبرميل)، فهذا أمر لا نريد أن نشهده وبالتالي قد نضطر لزيادة الإنتاج“.

وأضاف المصدر، أن آفاق السوق لا تزال غير واضحة، وأن الكثير من الأمور سيعتمد على مدى تشديد واشنطن للعقوبات على إيران وفنزويلا قبل اجتماع أوبك المقرر في يونيو حزيران.