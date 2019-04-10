وزير الطاقة الإماراتي يرى إمكانية كبيرة لتوازن سوق النفط بنهاية العام

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، إن هناك إمكانية كبيرة لتحقيق التوازن في سوق النفط بحلول نهاية العام.

وذكر الوزير خلال مؤتمر في أبوظبي، أن الإمارات سترفع إنتاج النفط إلى 3.5 مليون برميل يوميا إذا اقتضت الضرورة.‎

وارتفع النفط، اليوم الأربعاء، في ظل تخفيضات إنتاج تقودها منظمة أوبك والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران، في حين تعرضت الأسعار لضغوط نتيجة للتوقعات بأن ينال تباطؤ اقتصادي من استهلاك الوقود قريبًا.

وبصفة عامة، قل المعروض في الأسواق العالمية هذا العام بسبب العقوبات على إيران وفنزويلا، فضلًا عن خفض إمدادات منظمة أوبك وبعض المنتجين من خارجها مثل روسيا، وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك+.