بعد هبوط الليرة.. تركيا تطلب من روسيا خصمًا على أسعار صادرات الغاز

طلبت تركيا من روسيا خصمًا على أسعار صادرات الغاز الطبيعي، بعد هبوط عملتها الليرة والذي أدى إلى ارتفاع حادٍ في تكلفة مشتريات أنقرة من موسكو، وفقًا لمصادر تركية.

وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، بحسب ذات المصادر.

وقال أحد المصادر:“ستدرس روسيا هذا الطلب، ومن الممكن أن يكون هناك خصم، وربما لا يقل عن 10%“.

وامتنع أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة ”غازبروم“ عن التعليق حينما سُئل، أمس الإثنين، عما إذا كانت تركيا طلبت تخفيضًا في السعر.

وروسيا أكبر مورّد للغاز الطبيعي إلى تركيا، التي تعتمد اعتمادًا كليًا تقريبًا على الواردات في تلبية احتياجاتها من الطاقة.

وأدى الهبوط الحاد في قيمة الليرة التركية العام الماضي إلى ارتفاع أسعار الواردات، مما دفع السلطات إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي عدة مرات.

وارتفع سعر إمدادات الغاز الطبيعي للاستخدام الصناعي نحو 50% إجمالًا، وهو ما أضر بمستخدمي الغاز للأغراض الصناعية على نطاق واسع.

وساهمت روسيا بنسبة 47% من واردات تركيا من الغاز الطبيعي العام الماضي، والتي بلغت 50 مليار متر مكعب.