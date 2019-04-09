النفط يقترب من أعلى مستوى في 5 أشهر مدفوعًا بالتصعيد في ليبيا والعقوبات الأمريكية

تقترب أسعار النفط من أعلى مستوياتها في 5 أشهر يوم الثلاثاء، مع استمرار شح الأسواق في ظل تخفيضات في الإمدادات تقودها أوبك، وعقوبات أمريكية ضد إيران وفنزويلا، وعنف متصاعد في ليبيا.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أقوى مستوى لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عند 71.34 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 70.99 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 07:00 بتوقيت غرينتش.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي -أيضًا- أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عند 64.77 دولار للبرميل قبل أن تنزل إلى 64.42 دولار للبرميل.

وتشهد أسواق النفط شحًًّا هذا العام مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران وفنزويلا المُصدرتين للنفط، بينما تكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإمدادات لدعم الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لبرنت وغرب تكساس الوسيط 40% و30% على الترتيب منذ بداية العام.

وقال غولدمان ساكس، إن عجزًا في إمدادات النفط بدأ مبكرًا هذا العام.

وقال البنك الأمريكي في مذكرة: ”نتوقع استمرار دوافع العجز خلال الربع الثاني من 2019 بسبب صدمة ورعب من تطبيق تخفيضات أوبك.. ومزيد من التشديد لعقوبات الولايات المتحدة النفطية، وزيادة محدودة فحسب في إنتاج النفط الصخري هذا العام حتى الآن“.

وقال غولدمان ساكس، إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 72.50 دولار للبرميل في الربع الثاني، ارتفاعًا من توقعات سابقة عند 65 دولارًا للبرميل.

وشهدت الأسعار مزيدًا من الارتفاع هذا الأسبوع بسبب تصاعد العنف في ليبيا، وهي مورد مهم للنفط إلى أوروبا، والتي أنتجت حوالي 1.1 مليون برميل يوميًّا من النفط الخام في مارس/ آذار.