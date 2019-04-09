الهند تؤجل شراء النفط الإيراني حتى وضوح الموقف الأمريكي

قالت أربعة مصادر، إن شركات تكرير هندية أرجأت طلب شراء نفط إيراني للتحميل في مايو/ أيار، انتظارًا لوضوح بشأن ما إذا كانت واشنطن ستُمدد إعفاء من العقوبات الأمريكية المفروضة على الدولة العضو في منظمة ”أوبك“.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني المُبرم في 2015، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية بصفة عامة على إيران.

لكن واشنطن منحت إعفاء مدته 6 أشهر لثماني دول من بينها الهند، يسمح لها باستيراد النفط الإيراني حتى نهاية مايو/ أيار.

وجرى السماح للهند، أكبر عميل للنفط الإيراني بعد الصين، بشراء نحو 9 ملايين برميل شهريًا.

وقالت المصادر، إن الهند تأمل في الحصول على وضوح في غضون 7-10 أيام بشأن أي تمديد للإعفاء، وكذلك كمية النفط التي يمكن شراؤها إذا جرى منح التمديد.