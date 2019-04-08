النفط يصعد لأعلى مستوى في 5 أشهر

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، اليوم الاثنين، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التي تطبقها أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا والقتال في ليبيا فضلاً عن بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، سجل خام القياس العالمي برنت 70.62 دولار للبرميل، مرتفعًا 28 سنتًا بما يعادل 0.4% عن آخر سعر إغلاق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا أو 0.5 % إلى 63.39 دولار للبرميل.

وسجل الخامان أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عند 70.76 و63.48 دولار على الترتيب في التعاملات المبكرة اليوم.

وبغية دعم الأسعار، اتفقت أوبك مع منتجين من خارحها على خفض الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا هذا العام.

وقال حسين سيد، كبير خبراء استراتيجية السوق في شركة السمسرة (اف.اكس.تي.ام): ”تخفيضات إنتاج أوبك الحالية والعقوبات الأمريكية علي إيران كانا المحركين الرئيسيين للأسعار على مدار العام الحالي“.

وأضاف: ”لكن الدفعة الأخيرة جاءت من تصاعد القتال في ليبيا، مما يهدد بتعطيل أكبر للإمدادات“.