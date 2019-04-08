السعودية: اجتماع محوري للبت في تمديد اتفاق خفض معروض النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الاثنين، إن من السابق لأوانه الحديث عن إجماع بين ”أوبك“ وحلفائها على تمديد اتفاق خفض المعروض، لكن اجتماعًا من المقرر عقده في مايو/أيار المقبل، سيكون محوريًا لأن أثر التخفيضات الحالية سيظهر على نحو أوضح بحلول ذلك الوقت.

وأفاد الفالح بأن ”اللجنة ستكون نقطة نقاش محورية لأننا سنعلم يقينًا بحلول ذلك الوقت أين يقع الإجماع، والأهم، قبل أن نطلب الإجماع، أننا سنعلم وجهة العوامل الأساسية. أعتقد أن مايو أيار سيكون محوريًا“، موضحًا أن ”مخزونات النفط ما زالت أعلى من المتوسط، لكن السوق تتجه صوب إعادة التوازن.

وتعقد لجنة وزارية مشتركة بين ”أوبك“ وغير الأعضاء، لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، اجتماعًا في مايو/أيار.