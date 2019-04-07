انقطاع كامل للكهرباء في السودان

أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء في السودان، عن انقطاع كامل للكهرباء في البلاد اليوم الأحد.

ولم تقدم الوزارة تفسيرًا لانقطاع الكهرباء، لكنها قالت في بيان: ”بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة… تفاصيل أوفى لاحقًا“.