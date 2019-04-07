إيران والعراق يوقعان اتفاقًا لتطوير حقلين نفطيين

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه، اليوم الأحد، أن بلاده وقعت مع العراق اتفاقًا لتطوير حقلي نفط على الحدود بين البلدين.

وقال الوزير الإيراني إن المحادثات أسفرت عن توقيع اتفاق مشترك مع العراق لتطوير حقلي نفط هما حقل ”نفط شهر“ بمدينة كرمنشاه غرب إيران، وحقل ”خرمشهر“ جنوب إيران على الحدود مع العراق.

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية ”شانا“ عن زنغنه قوله خلال محادثات أجراها مع نظيره العراقي ثامر غضبان في طهران، إن ”ديون العراق نتيجة استيراد الغاز من إيران بلغت نحو مليار دولار“، مضيفًا أنه من المقرر أن يتسلم البنك المركزي الإيراني مبالغ تصدير الغاز إلى العراق.

وأضاف ”بالنظر إلى عدم وجود تطور في صناعات البتروكيماويات والغاز في العراق، هناك رؤية واضحة للتعاون المشترك بين البلدين“، مبينًا أن إيران لديها العديد من القدرات في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات سوف تضعها في خدمة العراق.

بدوره، قال رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم، إنه تم إيداع جزء كبير من الطلب الإيراني من العراق في حساب البنك المركزي ببغداد.

وكتب همتي في حسابه الرسمي على ”انستغرام“: ”في الوقت الحاضر، تم إيداع جزء كبير من ديون إيران المترتبة على العراق في حساب البنك المركزي، ومن الضروري اتخاذ قرار بشأن كيفية استكمال ومواصلة العلاقات المالية والنقدية بين البلدين، بالنظر إلى زيادة حجم الصادرات الإيرانية“.

وكشف رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أنه سيتوجه قريبًا إلى العراق في زيارة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهرين.