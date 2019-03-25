بلومبيرغ: ملياردير إسرائيلي يبحث شراء حصة من مشروع مصري للغاز المسال

تتفاوض شركة ”ديليك للحفر“ الإسرائيلية، المملوكة للمليونير اسحق تشوفا من أجل شراء حصة في مشروع مصري للغاز المسال بهدف توسيع نشاطها في مجال تصدير الغاز من شرق البحر المتوسط.

كشفت ذلك وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، مشيرة الى أن الصفقة المحتملة التي جرى الإعلان عنها الأحد، قد تتضمن شراء جزء من حصة شركة ايدكو أو شركة داميتا في المشروع المصري الذي تُشغّله شركة شلّ مع شركة يونيون فينوزا الإسبانية.

وأشار التقرير، الى أن هذا المشروع الخاص من طرف اسحق تشوفا، منفصل عن الترتيبات الحكومية بين مصر واسرائيل والتي تتمثل حاليًا باستئناف تشغيل خط الغاز الذي يصل الأردن أيضًا، كون المستثمر الإسرائيلي يخطط لدخول سوق التصدير للغاز عن غير طريق الحكومة.

شركة غاز الشرق المصرية

وكانت معلومات سابقة تحدثت عن اتصالات مبدئية بين شركة ديليك مع شركتي نوبل إنرجي الأمريكية وغاز الشرق المصرية بهدف شراء 39% من الشركة المصرية التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل.

وأشارت المعلومات الى أن الهدف من مشروع الشراكة هو تعزيز طموحات مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.