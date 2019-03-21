العراق يوضح حقيقة غرق آبار نفطية جنوبي البلاد

نفت شركة نفط البصرة جنوبي العراق اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن غرق عدد من الآبار النفطية في حقل مجنون.

وكانت وسائل إعلام تناقلت أنباءً عن غرق عدد من الآبار النفطية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقالت الشركة في بيان، إن ”نفط البصرة تود بيان أن منشآت حقل مجنون تعمل بطاقاتها التشغيلية الطبيعية، وأنها جنّدت جهدًا هندسيًا مستمرًا بالعمل تحت إشراف وزارة الموارد المائية لغرض تمتين السداد والحواجز الترابية؛ لمنع وصول المياه إلى مجمعات الآبار أو أيّ من منشآت الحقل“.

وأكد البيان، أن ”الأنباء التي تواردت بشأن غرق عدد من الآبار النفطية، هي عارية عن الصحة، وأخبار غير دقيقة كون هذه الآبار عاملة حاليًا، وهي محمية بعدد من السداد الترابية“.

يأتي ذلك، بعد تحذيرات أطلقها نواب من محافظة البصرة من احتمالية غرق الحقول النفطية في المحافظة؛ بسبب مياه السيول بعد انهيار السداد المائية التي تحمي الآبار النفطية شرق البصرة.

وكشف النائب جمال المحمداوي، في تصريح صحفي عن ورود معلومات مؤكدة بأن المياه وصلت بمناسيب مرتفعة إلى حقول مجنون في الآبار رقم (1،10،19) مما قد يعرض هذه الآبار إلى الغرق.

وطالب بـ“توفير جهد هندسي لحماية الحقول النفطية في مناطق مجنون، وإعلان حالة الطوارئ في وزارتي النفط والموارد المائية، فضلًا عن الجهات الأخرى في محافظة البصرة، وإيجاد بدائل لتصريف المياه للحيلولة دون غرق آبار نفطية أخرى وإيجاد مناطق لتخزين المياه“.