سلطنة عمان تنفي الاتفاق على الاستثمار في مشروع مصفاة نفطية في سريلانكا

نفت وزارة النفط العمانية، اليوم الأربعاء، أنها جزء من مشروع بقيمة 3.85 مليار دولار لبناء مصفاة نفطية في سريلانكا، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة السريلانكية عن مشاركة البلد العربي.

وأبلغ مسؤولون في سريلانكا مؤتمرًا صحفيًا، أمس الثلاثاء، أن مشروعًا مشتركًا بين وزارة النفط وأداة استثمارية في سنغافورة مملوكة لمجموعة أكورد الهندية وافق على بناء المصفاة التي ستبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميًا قرب ميناء هامبانتوتا على الساحل الجنوبي للجزيرة.

وأضاف المسؤولون أن الوزارة ستأخذ حصة 30 % وهو ما سيمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر منفرد في سريلانكا.

وقال سالم العوفي وكيل وزارة النفط والغاز العمانية في مؤتمر صحفي إن الوزارة لا علم لها ”بهذا الاستثمار في سريلانكا، لا أعرف من الذي يوقع الشيك لمبلغ 3.8 مليار دولار“.