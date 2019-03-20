السودان يرفض تنقيب شركة مصرية عن الغاز والنفط في حلايب

أعلنت الحكومة السودانية الأربعاء، عن رفضها قيام شركة مصرية بطرح مزايدة للتنقيب عن الطاقة، في منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين.

والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، في 10 قطاعات في البحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة حتى الأربعاء.

وقال وزير الدولة السوداني في وزارة النفط والغاز، سعد الدين بشرى، في بيان صدر عنه، إن بلاده ترفض ما قامت به شركة جنوب الوداي المصرية القابضة للبترول، للاستثمار في العطاء العالمي 2019، من طرح مربعات تنقيب في البحر الأحمر تقع ضمن حدود حلايب.

وذكر بشرى، أن ”امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع“.

وأضاف أن ”ما قامت به الشركة المصرية، من طرح 4 مربعات عبر موقعها الرسمي، بجانب مساحات أخرى، تقع داخل الأراضي السودانية في منطقة حلايب، يعد تدخلًا مباشرًا في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية“.

وطالب الوزير السوداني، الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات، ”بوقف أي أعمال في المنطقة؛ لأنه يعتبر عملًا غير قانوني“، مستدركًا ”نحن لا نمانع أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر، على أن يكون وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين“.

ومنذ عشرات السنين تتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، ويرى كل طرف أن تلك المنطقة جزء من أراضيه.