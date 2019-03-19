إنتاج ليبيا النفطي بأعلى مستوى منذ 6 سنوات‎

صعد إنتاج ليبيا النفطي في مارس/آذار الجاري إلى 1.2 مليون برميل يوميا وهو الأعلى منذ يونيو/حزيران الماضي، حسب مسح أجرته الأناضول.

وفي مقابلة مع بلومبيرغ، الإثنين، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن ليبيا عززت إنتاج الخام بعد إعادة تشغيل حقل الشرارة، إلى 1.2 مليون برميل يوميا.

ووفق مسح للأناضول استنادا إلى البيانات التاريخية لليبيا في منظمة ”أوبك“، فإن إنتاج ليبيا الحالي الأعلى منذ يونيو/حزيران 2013، البالغ حينها 1.2 مليون برميل يوميا، و1.4 مليون برميل يوميا في مايو/أيار 2013.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011، تعيش ليبيا حالة من الانقسامات السياسية والصراعات الأهلية المسلحة، تسببت بانهيار مختلف القطاعات.

إلا أن إنتاج ليبيا الحالي من النفط، أقل بنسبة 25 بالمائة عن أعلى رقم مسجل في نوفمبر/تشرين ثاني 2010، البالغ حينها 1.6 مليون برميل يوميا.

وأرجع ”صنع الله“، الذي شارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ“أوبك +“ بالعاصمة الأذرية ”باكو“، الإثنين، ارتفاع الإنتاج خلال الشهر الجاري، إلى استئناف حقل شرارة عمله الاعتياردي بمتوسط 260 ألف برميل يوميا.

والشهر الماضي، بلغ إنتاج ليبيا النفطي 906 آلاف برميل يوميا، حسب بيانات ”أوبك“، الصادرة، الأسبوع الماضي.

وليبيا، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“، ومنحت إعفاء من اتفاقية خفض الإنتاج السابقة المنتهية في ديسمبر/ كانون أول 2018، وبدأت مطلع 2017.