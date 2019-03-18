وزير الطاقة السعودي: أمريكا لا تمارس ضغوطًا لزيادة إمدادات النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الاثنين، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة، بحاجة إلى إعادة التفكير فيما إذا كانت هناك ضرورة لعقد اجتماع في أبريل المقبل، مضيفًا أن أمريكا لا تمارس ضغوطًا لزيادة إمدادات النفط.

وأضاف الفالح الذي كان يتحدث من مدينة ”باكو“ عاصمة أذربيجان: ”لسنا تحت ضغط سوى ضغط السوق“.

وأشار إلى أنه ”ليست هناك حاجة لتغيير سياسة الإنتاج حتى يونيو/حزيران المقبل“، لافتًا إلى أنه ”طالما ترتفع مستويات المخزونات، ستظل السياسة كما هي، وأن التحالف لن يغير المسار حتى يكون هناك انخفاض في المخزونات“.