تحالف سعودي كويتي يفوز بمشروع إنتاج الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان‎

أعلنت الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه (حكومية)، ترسية مشروع إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في ولاية عبري (غرب السلطنة)، على تشكيل تحالف سعودي كويتي بتكلفة 400 مليون دولار.

وقالت الشركة المملوكة بالكامل لحكومة السلطنة في بيان، الأحد، إن المشروع يستهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة الكهربائية في سلطنة عُمان، وتماشيًا مع رؤيتها لتنويع مصادر الطاقة.

وتابع البيان: ”تم ترسية المناقصة بشكل مشروط بعد إجراء تحليل فني ومالي وقانوني للعروض المقدمة على المجموعة الاستثمارية المكونة من شركات (أكوا باور السعودية والخليج للاستثمار الكويتية ومشاريع الطاقة البديلة الكويتية)“.

ويستهدف المشروع، إنشاء وتملك وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميغاواط، وسيسهم في تزويد ما يقدر بـ 33 ألف منزل بالكهرباء، والتقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي 340 ألف طن سنويًا.

ومن المنتظر تشغيل المشروع تجاريًا بحلول 2021، وستقوم الشركة العمانية لنقل الكهرباء بنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة عبر شبكة الكهرباء الرئيسية، وفق البيان.