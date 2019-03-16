مسؤول عراقي: السيول المائية تحاصر أكبر حقل نفطي في البلاد

قال عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، جمال المحمداوي، إنّ السيول المائية المتدفقة من هور الحويزة شمال محافظة البصرة، تحاصر حقل ”مجنون“ أكبر الحقول النفطية في البلاد.

وأضاف في بيان أصدره مساء السبت، أنه ”لطالما حذرنا من خطورة الوضع في حال انهيار سداد هور الحويزة، دون استجابة من الجهات المسؤولة حتى وصل الأمر إلى انهيار السداد“.

وتابع: ”وردتنا معلومات مؤكدة بأن المياه وصلت بمناسيب مرتفعة إلى حقل مجنون، وتحديدًا في الآبار رقم 1 و10 و19، ما قد يعرضها للغرق“.

وطالب المسؤول العراقي بـ“توفير جهد هندسي لحماية الحقول النفطية في منطقة مجنون، وإعلان حالة الطوارئ في وزارتي النفط والموارد المائية، فضلا عن إيجاد بدائل لتصريف المياه“.

من جهته، قال أكرم جبار، عضو في القسم الفني بحقل مجنون النفطي في البصرة، إنّ ”الجهد الهندسي اتخذ اجراءات عاجلة لمنع تدفق السيول المائية إلى آبار الحقل“.

وأضاف للأناضول، أنّ ”الإجراءات تمثلت في تدعيم الأسداد المحيطة بحقل مجنون وإنشاء سواقي لتصريف السيول المائية باتجاه شط العرب، في حال تدفقت المياه عبر الأسداد المحيطة بالحقل النفطي“.

وكان هادي المالكي، رئيس الاتحاد الفلاحي (حكومي) في منطقة القرنة شمال محافظة البصرة، قد أعلن الثلاثاء الماضي، غرق 40 ألف دونم مزروعة بمحصولي الحنطة والشعير، جنوب البلاد، جراء غرق سدين صغيرين، في واقعة هي الأولى من نوعها.

ويعتبر حقل مجنون جنوب العراق، ثالث أكبر حقل نفطي في العالم، وتبلغ احتياطياته 12.6 مليار برميل، حسب وزارة النفط العراقية.