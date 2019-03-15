بعد استقرارها.. هبوط أسعار النفط بأكثر من 1%

هبطت أسعار النفط الخام في تعاملات، اليوم الجمعة، بأكثر من 1%، بعد استقرارها في وقت سابق، بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة الإنتاج الأمريكي.

وبحلول الساعة (14:17 تغ)، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم في شهر مايو/أيار، بنسبة 1.47% أو 99 سنتًا إلى 66.24 دولارًا للبرميل.

في ذات الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم في شهر أبريل/نيسان، بنسبة 1.33% أو 78 سنتًا إلى 57.83 دولارًا للبرميل.

وبدأ تحالف ”أوبك +“، المؤلف من 24 دولة هم أعضاء (أوبك) إضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.

وفي وقت سابق اليوم، أبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2019.

وقالت الوكالة إن نمو الإنتاج القوي للنفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة الولايات المتحدة سيضمن تلبية الطلب.

وأشارت إلى أن (أوبك) لديها طاقة إنتاجية فائضة وفعالة بنحو 2.8 مليون برميل يوميًا، وإن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة يعطي دعمًا للأسواق العالمية.