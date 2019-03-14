”إيني“ تعلن اكتشاف حقل غاز كبير في مصر

أعلنت شركة ”إيني“ الإيطالية، عن اكتشاف جديد للغاز قيد التقييم في منطقة امتياز نور البحرية، الواقعة شرقي مصر، على بعد حوالي 50 كم شمال شبه جزيرة سيناء.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الخميس، إن ”احتياطيات الغاز في بالحقل تقدر بنحو 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و450 ألف برميل من المتكثفات“.

وأضافت أنه ”عثر على بئر نور -1 على عمق 33 مترًا من الحجر الرملي وبه عمود غاز يقدر بـ 90 مترًا في تكوين تينه من عصر أوليغوسين، وتقع البئر على عمق إجمالي 5914 مترًا ولم يتم اختبارها حتى الآن“.

وتشارك ”إيني“ في منطقة الامتياز، الشركة المصرية للغاز الطبيعي القابضة (EGAS)، وتملك ”إيني“ وهي المشغل حصة 40 ٪ ، فيما تمتلك شركة BP 25 ٪، و“مبادلة بتروليوم“ 20 ٪، في حين أن شركة ”ثروة“ البترولية تمتلك 15 ٪ من حصة المقاول.

وستبدأ الشركة الإيطالية في إجراء دراسات الجدوى للإسراع في استغلال هذا الكشف للاستفادة من أوجه التآزر مع المرافق والبنى التحتية الحالية، بعد الانتهاء من تقييم الاكتشاف.

وتعمل ”إيني“ في مصر من خلال فرعها Ieoc منذ العام 1954، والشركة هي أكبر منتج في البلاد مع حقوق ملكية تزيد على 340،000 برميل من النفط المكافئ يوميًا، والتي ستزيد من النمو في عام 2019، مع زيادة الإنتاج في حقل ظهر البحري.