أمريكا تسعى لخفض صادرات إيران من النفط

تسعى الولايات الأمريكية المتحدة لخفض صادرات النفط الخام الإيراني بنسبة نحو 20% إلى دون مليون برميل يوميًا اعتبارًا من مايو/ أيار المقبل، بحسب مصدرين مطلعين.

وقال المصدران إن المساعي الأمريكية جاءت من خلال توجيه طلب للدول المستوردة بخفض المشتريات لتفادي فرض عقوبات عليها.

ومن المرجح أن تجدد الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات لمعظم الدول التي تشتري الخام الإيراني بما في ذلك الصين والهند، وهما أكبر مشتريين، مقابل تعهدات بخفض الواردات إلى أقل من مليون برميل يوميا.

وسيكون هذا أقل من صادرات إيران الحالية البالغة 1.25 مليون برميل يوميًا بمقدار نحو 250 ألف برميل يوميًا.

وذكر المصدران أن واشنطن ربما تحرم بعض الدول التي لم تشتر الخام الإيراني في الآونة الأخيرة من الإعفاءات.