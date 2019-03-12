الكويت تنفذ مشاريع نفطية عملاقة بقيمة 27 مليار دولار

كشفت الكويت عن تنفيذ 3 مشاريع عملاقة بقيمة 27 مليار دولار تشمل واحدة من أكبر المصافي النفطية في العالم ومجمع للبتروكيماويات ومرافق استيراد غاز مسيل.

وتنفذ هذه المشاريع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ”كيبك“ في إطار برنامج ضخم بعيد المدى أقرته الحكومة الكويتية لتطوير قطاعها النفطي ورفع طاقة إنتاج النفط الخام إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًا.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الثلاثاء ”إن المشاريع تشمل إنشاء مصفاة الزور جنوب الكويت والمرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ومجمع البتروكيماويات“، متوقعة بدء تشغيل مصفاة الزور العام المقبل بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميًا.

وأشارت الشركة إلى إن مصفاة الزور تعتبر أكبر المشاريع النفطية في البلاد بقيمة 16 مليار دولار وتهدف إلى إنتاج زيت الوقود بالإضافة إلى منتجات بترولية عالية الجودة والقيمة، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 80.38% حاليًا.

أما المشروع الثاني والذي يهدف إلى تأمين احتياجات الكويت من الغاز الطبيعي المسال، فذكرت الشركة أن قيمته تبلغ 3 مليارات دولار ويهدف الى إنتاج 3.000 مليار وحدة حرارية بريطانية، وسيتم تشغيل المشروع على مرحلتين الأولى في عام 2020 والثانية في عام 2021، مبينة أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع تبلغ حاليًا 66.5%.

وحول مشروع مجمع البتروكيماويات، أوضحت ”كيبيك“ أن المشروع يهدف إلى إنشاء مصانع للعطريات والأوليفينات بقيمة 8 مليارات دولار، ولا يزال المشروع في مرحلة الدراسات الهندسية الأولية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع 2.761 ألف طن متري، ويتوقع تشغيله في 2025.

وانتجت الكويت العضو المؤسس في منظمة ”أوبك“ نحو 2.7 مليون برميل من النفط يوميًا أي أقل من طاقتها الإنتاجية بحوالي 300 ألف برميل يوميًا، فيما يبلغ احتياطها المثبت من الخام نحو 101 مليار برميل وهو سادس أكبر احتياط في العالم بعد احتياطي فنزويلا والمملكة العربية السعودية وكندا وإيران والعراق.