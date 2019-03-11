ليبيا.. انفجار خط أنابيب نفطي شرق البلاد

انفجر ظهر اليوم الإثنين، خط أنابيب نفط في منطقة العقيلة شرق ليبيا، وهو الخط النفطي الذي يربط بين حقل آمال النفطي ومنطقة العقيلة في الشمال الليبي حيث الموانئ النفطية.

ووفقًا لمصدر أمني في منطقة العقيلة، فإن الخط انفجر عند نقطة تبعد 17 كيلومترًا جنوب منطقة العقيلة.

ووفق بيان مقتضب تناقلته وسائل الإعلام المحلية فإن ”انفجار الخط نتج عن اصطدام سيارتين كانتا تحملان عدة أشخاص من المهاجرين غير الشرعيين، إذ كانت السيارتان متجهتين من أجدابيا إلى بني وليد عبر دروب صحراوية“.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن ”عدد المهاجرين بلغ حوالي 23 شخصًا، جميعهم من الجنسية المصرية“، مضيفًا أن ”حالة 4 منهم خطيرة“.

يذكر أن مناطق وسط ليبيا، تعتبر مصدرًا للتهريب والهجرة غير الشرعية، وبعد تضييق الخناق على المهربين والمتاجرين بالبشر عبر الطرق الرئيسية، تحولت هذه الظاهرة لتسلك دروبًا صحراوية نائية ووعرة.