مسؤول: أوبك ستُبقي على خفض الإنتاج لتقليص المخزونات العالمية

قال مسؤول بارز في قطاع النفط الخليجي، اليوم الإثنين، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ من المتوقع أن تراجع الطلب العالمي على النفط، وتوازن المعروض مع استمرار المنظمة في خفض الإنتاج، خلال اجتماعها في شهر أبريل/نيسان المقبل.

وقال المسؤول على هامش مؤتمر سيراويك للطاقة: ”سيتحدثون عن التوازن بين العرض والطلب، وسيواصلون الخفض (في الإنتاج)، نريد أن نرى انخفاض المخزونات التجارية“.

وأضاف أن ”المخزونات العالمية من الخام والمنتجات النفطية يجب أن تعاود الانخفاض إلى متوسط 5 سنوات، وهو هدف وضعته المنظمة للقضاء على تخمة في المعروض من النفط في الأسواق العالمية“.

وستجتمع ”أوبك“ وحلفاء، من بينهم روسيا، في فيينا يومي 17 و18 من شهر أبريل/نيسان المقبل، ومن المقرر انعقاد اجتماع آخر يومي 25 و26 من شهر يونيو/حزيران المقبل.

وتخطط السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، لخفض صادراتها النفطية في شهر أبريل/نيسان إلى أقل من 7 ملايين برميل يوميًا، من 7.2 مليون برميل يوميًا في شهر يناير/كانون الثاني.

كما تخطط لإبقاء إنتاجها دون 10 ملايين برميل يوميًا، مع سعي المملكة للقضاء على تخمة في المعروض ودعم أسعار النفط.