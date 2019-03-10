الإمارات تواصل خفض إنتاج النفط والكويت ترى أن الأسعار الحالية جيدة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، أنها ستواصل خفض إنتاج النفط الخام بموجب اتفاق بين منتجي النفط، في الوقت الذي قالت فيه الكويت: إن الأسعار الحالية جيدة.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ ومنتجون رئيسون من خارج المنظمة، مثل: روسيا، بخفض إنتاجهم من النفط لتقليص وفرة من المعروض.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في تغريدة على تويتر: ”الإمارات ستستمر في دعم اتفاق خفض الإنتاج التطوعي لدول منظمة أوبك والتحالف من خارجها، عن طريق الالتزام التام بحصتها الى أن تصل بالسوق إلى التوازن المنشود“.

وأضاف: “ التزامًا باتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة أوبك وتحالف الدول من خارجها، أتى التزام دولة الإمارات بحصتها في الخفض لشهر فبراير بنسبة قد تتجاوز حصتها؛ لحرصها على الوصول إلى اتزان واستقرار سوق النفط العالمية بأسرع وقت ممكن“.

من جهته قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل اليوم الأحد: ”إن الأسعار الحالية للنفط جيدة للمنتجين والمستهلكين“.

وأضاف الفاضل -في تصريحات نقلتها صحيفة الرأي المحلية-: ”الأسعار الحالية جيدة للمنتجين والمستهلكين، إذ إن الدول المستهلكة ترى أن سعر ما بين 60و70 دولارًا يُعدُّ سعرًا جيدًا ومناسبًا للجميع“.