إيران ترجح تمديد أمريكا إعفاءات النفط لـ 4 دول

رجح المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروکیمیاویات في إيران، حميد حسيني، السبت، أن تقوم الولايات المتحدة، بإعفاء 4 دول من أصل 8 من العقوبات المفروضة على طهران فيما يتعلق بمنع شراء النفط الإيراني، وتنتهي مهلة الإعفاءات بنهاية أيار/ مايو القادم.

وقال حسيني، في حديث لوكالة أنباء ”تسنيم“، ”إن هناك احتمالًا أن تقوم الولايات المتحدة بإعفاء 4 دول من العقوبات المفروضة على طهران فيما يتعلق بحظر شراء النفط الإيراني“، عازيًا ترجيحه بتمديد الإعفاءات إلى الوضع الحالي في فنزويلا وكذلك الزيادة النسبية في أسعار النفط في العالم.

وأوضح: ”وفقًا للوضع الحالي في فنزويلا، بالإضافة إلى الزيادة النسبية في أسعار النفط في العالم، يبدو من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة بتمديد إعفاء 8 دول من العقوبات الإيرانية المفروضة على شراء النفط، وعلى الأقل سيشمل 4 دول، وحتى لو لم يتم رفع هذه الإعفاءات، يبدو أن الصين والهند لا تهتمان بهذه العقوبات وستواصلان عملية شراء النفط الإيراني“.

ومنحت أمريكا إعفاءات من العقوبات لثماني دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني، من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.