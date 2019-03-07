السعودية تعلن اكتشافها ”كميات كبيرة“ من الغاز في البحر الأحمر‎

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، أنه تم اكتشاف ”كميات كبيرة“ من الغاز في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، عن الفالح قوله إن شركة أرامكو السعودية ”بصدد تكثيف عمليات الاستكشاف خلال العامين المقبلين، وذلك بعد التأكد من دراسة الجدوى الاستثمارية“.

وأضاف، أن أرامكو لديها ”فرص واعدة“ لاستحواذات في روسيا، والهند، وباكستان، وإندونيسيا،، بالإضافة إلى مشاريع في مجال تسييل الغاز في الولايات المتحدة.

وشدَّد على أن ”أرامكو“ تسعى إلى الاستثمار في جنوب أفريقيا، حيث تدرس خططًا لشراء مشروع للبتروكيماويات.