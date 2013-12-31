الأردن يرفع أسعار الكهرباء رسميا

يدخل قرار الحكومة الأردنية برئاسة عبد الله النسور رفع أسعار الكهرباء اعتباراً من الأربعاء على مختلف القطاعات، بما فيها القطاع المنزل، وستبدأ هيئة تنظيم قطاع الكهرباء باستيفاء القيمة الجديدة للتعرفة الكهربائية بناء على قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بالنسب المقرة مسبقا في مجلس الوزراء.

بحسب القرار، فإن الزيادة على أسعار الكهرباء ستشمل الاستهلاك المنزلي الذي تزيد قيمته الشهرية على 50 دينارا، وبما يكافئ 600 ك.و.س/شهر، وبنسبة زيادة تصل إلى 12%، كما سيتم رفع التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري والصناعي بنسبة 15% أيضا، وقطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 5%.

كما سيجري رفع التعرفة الكهربائية على القطاع الاستهلاكي الاعتيادي بنسبة تتراوح بين 5 – 15%، بحسب شرائح الاستهلاك، ويشمل القطاع الاعتيادي: المباني العامة، والمسالخ اليدوية، وأماكن العبادة، والمستشفيات، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، ومكاتب النقابات، والجمعيات الخيرية وملحقاتها التي تقوم على أساس خيري وليس بهدف تجاري، والمنشآت التعليمية، والمصاعد المستخدمة لدى المشتركين أعلاه، للطور الواحد والثلاثة أطوار في كافة أنحاء الأردن.

كما قررت الحكومة العمل على إلغاء الحسومات الممنوحة في نظام التعرفة الكهربائية الحالي التي تشمل الحسم الممنوح للجمعيات بنسبة 25%، والأجهزة الأمنية بنسبة 25%، والاستهلاك المجاني الممنوح للبلديات والخاص بإنارة الشوارع، وأبقت على الحسم الممنوح لموظفي شركات الكهرباء المعينين بعد صدور القرار والبالغ 75%.