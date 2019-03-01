الصين تستورد أول شحنة نفط أمريكية في 3 أشهر

أشارت مصادر تجارية وبيانات من رفينيتيف إلى أن ناقلة نفط تحمل خامًا أمريكيًا تفرغ اليوم الجمعة شحنتها في ميناء صيني، بما يمثل أول واردات خام للصين من الولايات المتحدة، منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتسببت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقلص صادرات الخام الأمريكية لآسيا إلى كمية ضئيلة، في النصف الثاني من العام الماضي، ولم يتم تسجيل كميات خام أمريكية متجهة إلى الصين في أشهر تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضية، وفقًا للجمارك الصينية.

وتظهر البيانات أن الناقلة كارا سي، القادرة على حمل ما يصل إلى 600 ألف برميل من النفط، تفرغ شحنتها من خام إيغل فورد في ميناء تشينغداو شرق الصين.

وإيغل فورد هو خام خفيف يتم إنتاجه من التكوينات الصخرية.

وقالت المحللة لدى رفينيتيف، إيما لي، إن الشحنة نُقلت إلى كارا سي من الناقلة العملاقة أوليمبك لوك، التي كانت تحمل نفطًا أمريكيًا، بما في ذلك خام إيغل فورد، على متنها.

وأضافت أن بي.بي استأجرت كارا سي، وأن الجهة المتلقية للنفط هي هونغرن بتروكيميكال وهي شركة تكرير مستقلة في إقليم شاندونغ.

وامتنعت هونغرن عن التعقيب، ولم ترد بي.بي على طلب للتعليق حتى الآن.