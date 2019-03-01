روسيا تخفض إنتاجها من النفط بـ7 آلاف برميل يوميًا

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، عن خفض إنتاج النفط بمقدار 97 ألف برميل يوميًا في فبراير/شباط الماضي ضمن اتفاق أوبك وحلفائها، مقارنة بمستوى أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وجاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، وفقًا لوسائل إعلام محلية، اليوم بعد اجتماع الوزير ألكسندر نوفاك مع رؤساء شركات النفط، الذين أكدوا الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط ضمن أوبك وحلفائها.

وبدأت تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.

وبحلول نهاية الشهر الماضي، بدأت روسيا في خفض إنتاج النفط في إطار الاتفاق بنحو 118 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستوى أكتوبر/تشرين الأول 2018، حسب بيان الوزارة.

وقال نوفاك في البيان إن ”روسيا تفي تمامًا بالتزاماتها وفقًا للخطط المعلنة عنها سابقًا لخفض الإنتاج تدريجيًا مع نهاية (مارس/آذر) الجاري“.

وفي الشهر الماضي، انخفض إنتاج روسيا من النفط بمقدار 145 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستوى ديسمبر/كانون الأول 2018.

وخفضت روسيا إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني 2019، مقارنة بالشهر السابق له.