هبوط تصحيحي لأسعار النفط بعد صعود دعمته بيانات أمريكية‎

هبطت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات، اليوم الخميس، بعد ارتفاع كبير في تداولات الأربعاء، عقب ظهور بيانات أمريكية أظهرت انخفاضًا لافتًا في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 8.6 مليون برميل إلى 445.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ الـ22 من فبراير/ شباط الجاري.

وبحلول الساعة الـ(06:57 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.45 في المائة أو 30 سنتًا، إلى 66.29 دولار للبرميل.

في الاتجاه ذاته، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.25 في المائة أو 14 سنتًا، إلى 56.80 دولار للبرميل.