وزارة النفط الإيرانية: زنغنه لن يستقيل

علق المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية، على تصريحات النائب البرلماني البارز، كريمي قدوسي، حول استقالة وزير النفط، بيغن زنغنه، من منصبه؛ على خلفية استقالة وزير الخارجية، محمد جواد ظريف.

ونقل موقع ”انتخاب“ الإخباري عن المتحدث باسم وزارة النفط في إيران، كسري نوري، قوله: ”قولوا للسيد كريمي قدوسي، أن زنغنه لن يستقيل“.

وكان النائب وعضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، كريمي قدوسي، قال الثلاثاء، في تصريحات ضمن تفاعله مع إعلان وزير الخارجية محمد جواد ظريف استقالته: ”إذا تم قبول استقالة ظريف فإن رحيل زنغنه وزير النفط حتمية“، وفقًا لما ذكرت وكالة أنباء ”إيلنا“.

وأعلن محمد جواد ظريف، مساء يوم أمس الإثنين، استقالته من منصب وزير الخارجية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“، فيما لم يقبل الرئيس حسن روحاني استقالته حتى الآن.