بلومبيرغ: عروض آسيوية لشراء مشتقات الغاز بعلاوة 40 دولارًا للطن

أظهرت بيانات وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية أن أسعار مشتقات الغاز، بما فيها البروبين والبوتان المستخدم للطهي والتدفئة، ارتفعت في أسواق شرق آسيا بحوالي 40 دولارًا للطن، فوق مستوى العقود التي كانت أبرمتها المملكة العربية السعودية.

وقالت الوكالة: إن هذه القفزة المفاجئة في أسعار مشتقات الغاز جاءت بعد قيام السعودية بخفض إنتاجها من النفط الخام إلى حدود 10.2 مليون برميل نفط يوميًا، وهو المعدل الأدنى منذ مايو 2018. علمًا أن هذا الإجراء المنفرد من طرف السعودية يأتي في نطاق مسؤوليتها القيادية داخل منظمة الدول المصدرة للبترول، أوبك، من أجل إعادة الاستقرار لسوق النفط العالمي.

ونسبت بلومبيرغ إلى مدير قسم النفط الآسيوي في شركة أف جي أي، بسنغافورة، سري بارا فايكا راسد، أن جملة أسباب أدت إلى هذا الرفع المفاجئ في أسعار مشتقات الغاز، من بينها زيادة الطلب في الهند وارتفاع المشتروات الصينية.

وكانت شركات النفط الوطنية في الهند واندونيسيا طلبت، خلال الأسبوعين الماضيين، مناقصات لتوريد 674 ألف طن من الغاز خلال الشهرين القادمين، بأسعار تزيد على العقود السارية حاليًا.