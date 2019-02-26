رويترز: الإمارات تستضيف اجتماعًا ليبيًا لمحاولة إعادة فتح حقل ”الشرارة“ النفطي

قال دبلوماسيون ومصادر أخرى إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستجمع بين أطراف في الصراع الليبي و“المؤسسة الوطنية للنفط“ في محاولة لإعادة فتح حقل ”الشرارة“، أكبر حقول النفط الليبية.

ودعت قوات الجيش الوطني المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعادة فتح حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميًا والذي أغلق منذ سيطر حراس ورجال قبائل عليه في ديسمبر لتحقيق مطالب مالية.

لكن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط رفض، يوم الأحد، مطالب قوات الجيش الليبي قائلاً إن حقل الشرارة لم يتم تأمينه لأن المسلحين الذين سيطروا عليه ما زالوا موجودين.

ولم يتضح ما إذا كان حفتر قد سافر إلى الإمارات حيث لم يمكن الاتصال بمكتبه للحصول على تعليق، فيما أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء فائز السراج على موقع ”تويتر“ أن السراج سيحضر المحادثات.

وقالت مصادر إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة ودبلوماسيين أمريكيين سيحضرون أيضًا.

وقالت ”المؤسسة الوطنية للنفط“، في بيان لها، إن صنع الله سيجتمع مع أطراف لم تحددهم ”لمناقشة التدابير الأمنية الضرورية لإيجاد حل لأزمة الشرارة، يضمن سلامة العاملين ويمهد الطريق أمام رفع حالة القوة القاهرة في الحقل“.

وأعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة في ديسمبر الماضي عندما أوقفت إنتاج ”الشرارة“ الذي يقع في عمق جنوب ليبيا الذي يعاني من انعدام الأمن.