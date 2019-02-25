توقعات بوصول النفط إلى 75 دولارًا للبرميل وسط ”خفض سريع“ للإنتاج السعودي

توقع بنك ”غولدمان ساكس“ الأمريكي، أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها لتصل إلى 70-75 دولارًا للبرميل، في ظل خفض الإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية ”بشكل سريع“.

وقال البنك بحسب تقرير نشرته وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، يوم الإثنين، إن منتجي النفط الأمريكيين ”غير قادرين على ردم الهوة في المعروض؛ بسبب سرعة الخفض من قبل السعودية، أكبر مصدر نفط في العالم“.

وقال التقرير: ”من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط بنحو 12% عن مستواها الحالي، لتصل إلى ما بين 70 و 75 دولارًا للبرميل“.

وأضاف: ”ستشهد السوق مزيدًا من نقص المعروض في الشهرين القادمين؛ نتيجة سرعة الخفض في إنتاج السعودية، وتراجع الإمدادات من إيران وفنزويلا؛ بسبب العقوبات الأمريكية، وعلى الرغم من الارتفاع المتوقع في الأسعار، إلا أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، ونؤكد مرة أخرى على تقديراتنا بمتوسط سعر عند 60 دولارًا هذا العام“.

وأشار التقرير إلى أن السعودية ”تواصل خفض إنتاجها في إطار اتفاق أوبك وشركائها بتقليص الإمدادات، وأن إنتاجها سيقل الشهر القادم عن حصتها الأساسية“.

وبالنسبة للطلب، أوضح التقرير، أن ”المخاوف من تراجع الاستهلاك في آسيا انحسرت بعد الارتفاع الحاد في النشاط الإقراضي في الصين مؤخرًا، في حين ازدادت التوقعات بتعافي الطلب في الهند وفرنسا وإيطاليا، ما يعني أن الطلب العالمي سيبلغ نحو 1.34 مليون برميل يوميًا“.