النفط يهبط متأثرًا بوفرة المعروض لتنامي الصادرات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، تحت وطأة معروض وفير في ظل تنامي الصادرات الأمريكية ومنافستها المنتجين التقليديين من الشرق الأوسط في أسواق رئيسية مثل آسيا.

لكن الأسواق تدعمت بما قال المحللون إنه تفاؤل بأن واشنطن وبكين توشكان على تسوية نزاعات تجارية نالت من النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 67 دولارًا للبرميل، بانخفاض 12 سنتًا وبما يعادل 0.2% عن الإغلاق السابق، وختم الخام معاملات الجمعة دون تغير يذكر بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر عند 67.73 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57.20 دولار للبرميل منخفضة ستة سنتات أو 0.1% عن أحدث تسوية، وذلك بعد ارتفاع عقود الخام 0.5% يوم الجمعة بعد أن سجلت ذروتها منذ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر عند 57.81 دولار للبرميل.

وعزا المتعاملون الانخفاضات إلى وفرة المعروض النفطي وسط تنامي الصادرات من الولايات المتحدة، مما يجبر الموردين الآخرين ولاسيما من الشرق الأوسط على عرض تخفيضات على أسعار خاماتهم.