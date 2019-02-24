”أدنوك“ توقع اتفاقًا بـ4 مليارات دولار مع شركتين أمريكيتين‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ الأحد، أنها وقعت اتفاقية بقيمة 4 مليارات دولار مع شركتي ”كي كي آر“، و“بلاك روك“ الأمريكيتين، تمنحهما حصة أقلية في شركة أنابيب النفط التابعة للشركة الإماراتية.

وأوضح بيان صادر عن ”أدنوك“، أن ”الشركتين الأمريكيتين ستحصلان على حصة مشتركة بقيمة 40% في شركة أدنوك لأنابيب النفط“.

وستحتفظ الشركة الإماراتية بحصة الأغلبية المتبقية التي تبلغ 60%، وكذلك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب، بحسب البيان.

وأبرمت ”أدنوك“ عددًا من الاتفاقيات مع شركات نفط عالمية؛ بهدف جذب التمويل والخبرة؛ في مسعى لتعزيز إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى قدراتها على التكرير.

ونقل البيان عن وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لمجموعة ”أدنوك“ سلطان الجابر، قوله إن الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين العالميين في توجه الشركة.

وتملك أبوظبي أكثر من 90% من احتياطي النفط الخام الإماراتي، الذي يقدر بـ98 مليار برميل.