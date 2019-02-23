مسؤول إيراني يكذب مزاعم وزير النفط تحقيق بلاده الاكتفاء الذاتي من البنزين

كذب نائب وزير النفط الإيراني ”هوشنك فلاحتيان“، مزاعم الوزير ”بيجن نامدار زنغنة“، بأن إيران أصبحت مكتفية ذاتيًا في إنتاج البنزين.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن فلاحتيان قوله، خلال كلمة له باجتماع خاص لقطاع صناعة النفط والغاز الإيراني في المؤتمر الثالث للتنقيب والإنتاج: ”إيران قد تصبح مستوردة للبنزين في غضون عامين“.

وأضاف: ”بلغ متوسط استهلاك البنزين هذا العام الإيراني، الذي ينتهي في مارس المقبل، 88 مليون لتر في اليوم، في حين زاد الإنتاج بأكثر من 100 مليون في اليوم“، مبينًا أنه ”في الوضع الحالي يمكن تصدير البنزين”.

وحذر نائب وزير النفط الإيراني من زيادة استهلاك البنزين، قائلًا: ”إن معالجة هذه المشكلة يجب أن تزيد العرض أو تخفض إدارة الاستهلاك“، منوهًا إلى أنه ”من أجل زيادة إمدادات وإنتاج البنزين، يجب أن نستثمر في بناء مصفاة، حيث مواردنا المالية محدودة“.

وكان وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنة، قد قال، يوم الإثنين الماضي: إن إيران أصبحت مكتفية ذاتيًا في إنتاج البنزين، بينما رفض البرلمان الإيراني مشروعًا تقدمت به الحكومة في أواخر يناير الماضي، يقضي بمنح كل إيراني لترًا واحدًا من مادة البنزين، وإن كان لا يملك سيارة، أو دراجة نارية، يحق له بيعه على وزارة النفط الإيرانية.

وفي 20 من اكتوبر الماضي، أعلنت الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية في إيران البدء بخطة إعادة العمل ببطاقات البنزين، في خطوة قالت عنها الحكومة الإيرانية، في وقت سابق، إنها ستحد من عمليات تهريب البنزين؛ بسبب انهيار العملة المحلية.