شركتا ”بلاك روك“ و“كيه.كيه.آر“ تخططان لاستثمار 4-5 مليارات دولار في خطوط أنابيب ”أدنوك“

أفادت صحيفة ”فايننشال تايمز“، اليوم الثلاثاء، بأن شركتي الاستثمار الأمريكيتين ”بلاك روك“ و“كيه.كيه.آر“، تجريان مباحثات في مراحل متقدمة للاستحواذ على حصة بقيمة 4-5 مليارات دولار في شبكة خطوط أنابيب شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الاتفاق قد يتم توقيعه الأسبوع المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018، أن ”أدنوك“ المملوكة للحكومة تتطلع لبيع حصة في أصولها في البنية التحتية لأنابيب النفط البالغة قيمتها مليارات الدولارات.

وبدأت ”أدنوك“ توجهًا نحو إحداث تحوّل كبير في العامين الأخيرين لتصبح أكثر تنافسية، من خلال بيع وإدراج حصص في بعض أنشطتها.

ولم ترد ”بلاك روك“ و“كيه.كيه.آر“ على الفور على طلب الحصول على تعقيب، بينما أحجمت ”أدنوك“ عن التعليق.