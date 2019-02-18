إيران تزعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين

زعم وزير النفط الإيراني، بيجان نامدار زنغنة، اليوم الإثنين، أن إيران أصبحت مكتفية ذاتيًا من إنتاج البنزين، بينما كانت الحكومة تستعد قبل شهر لتحديد حصة البنزين للإيرانيين عبر تخصيص لتر لكل شخص يوميًا.

وأوضح زنغنه، في تصريح صحفي له، بعد تدشين المرحلة الثالثة من مصفاة نجمة الخليج في مدينة بندر عباس جنوبي إيران: ”لحسن الحظ لا نحتاج لاستيراد البنزين بعد الآن، لقد وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي، وبات بإمكاننا تصدير البنزين المنتج، لكن ليس لدينا أية خطط للتصدير“.

وأضاف زنغنه، أنه ”مع افتتاح المرحلة الجديدة من مصفاة نجمة الخليج، ستنتج المصفاة 45 مليون لتر من الوقود يوميًا“.

وتعمل مصفاة نجمة الخليج في إيران على تحويل الخام الخفيف، المعروف باسم المكثفات، إلى بنزين.

وتقدم البرلمان الإيراني، في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بمشروع من المفترض أن يتم تطبيقه خلال الشهرين القادمين، يقضي بمنح كل إيراني لترًا واحدًا من مادة البنزين، وإن كان لا يملك سيارة أو دراجة نارية يحق له بيعه لوزارة النفط الإيرانية.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية في إيران البدء بخطة إعادة العمل ببطاقات البنزين، في خطوة قالت عنها الحكومة الإيرانية، في وقت سابق، إنها ستحد من عمليات تهريب البنزين؛ بسبب انهيار العملة المحلية.

وتصاعدت عمليات تهريب البنزين، خصوصًا عبر الحدود مع باكستان؛ بسبب تراجع العملة الإيرانية مقابل الدولار، وخفض قيمة البنزين في إيران، الأمر الذي زاد من فوائد وأرباح المهربين.