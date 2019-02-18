السعودية توقع مذكرات تفاهم مع باكستان بـ18.5 مليار دولار

وقعت السعودية مع باكستان 4 مذكرات تفاهم واتفاقية واحدة بقيمة 69.7 مليار ريال (18.5 مليار دولار)، في مشاريع مشتركة بالطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتعدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الإثنين، إن وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، وقع مشروع مذكرة تفاهم بقيمة 22.5 مليار ريال (5.9 مليار دولار)، للاستثمار في قطاع التعدين.

وبناء على المذكرة، سيتم تطوير وتعزيز علاقات التعاون في قطاع الثروة المعدنية والاستثمار في مشاريع التعدين بباكستان.

وبقيمة 7.5 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، وقع الفالح مشروع مذكرة تفاهم للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات بقيمة 37.5 مليار ريال (9.9 مليار دولار)؛ بهدف تعزيز فرص الاستثمار في أسواق الطاقة والبتروكيماويات الباكستانية عن طريق الاستفادة من الزيت الخام العربي السعودي.

كما وقع الفالح، مشروع اتفاقية لتزويد باكستان بإمدادات الوقود بقيمة مليار ريال شهريًا (266 مليون دولار)، وتجدد سنويًا لمدة 3 سنوات؛ بهدف تأمين إمدادات الوقود، وتشمل الزيت الخام والمنتجات البترولية، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم إطارية لتمويل مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية في باكستان، بمبلغ 1.2 مليار ريال ( 319 مليون دولار).