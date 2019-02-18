البحرين تتفاوض مع شركات أمريكية لاستغلال موارد النفط الصخري

أعلن وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، أن المنامة تجري مفاوضات مع شركات أمريكية لإبرام عقود شراكة لاستغلال موارد النفط الصخري في المملكة، والتي تقدر بحوالي 81.5 مليار برميل.

وقال الشيخ محمد في مقابلة مع مجموعة ”اكسفورد بزنس“ البريطانية إن تلك الاحتياطات التي تم اكتشافها في مناطق بحرية العام الماضي تعتبر أكبر اكتشافات نفطية في البحرين منذ عام 1932.

وأشار إلى أن تلك الاحتياطات تحتوي على كميات كبيرة من الخام الخفيف؛ ما يجلعها استثمارًا جذابًا للشركات الأجنبية.

واضاف، أن مثل هذا النوع من الموارد النفطية بحاجة إلى استثمارات ضخمة، مشيرًا إلى أن وزارة النفط تجري دراسة لمعرفة تكلفة إنتاج البرميل الواحد.

وقال: ”هناك الكثير من موارد النفط الصخري في الولايات المتحدة، وقد حقَّقت الشركات هناك تقدّمًا كبيرة في تكنولوجيا استخراج هذا النفط، وفي عملية تقليل تكلفة الإنتاج“.

وأضاف: ”لذلك نجري حاليًّا مفاوضات مع هذه الشركات، لاستكشاف نوع الشراكة التي سنقيمها معها من أجل استغلال هذه الاحتياطات“.

ولفت الشيخ محمد إلى أن البحرين أطلقت أخيرًا صندوقًا برأسمال يبلغ مليار دولار لدعم خطط الاستثمار في تلك الموارد وتوسيع قطاع التكرير والبتروكيماويات في البحرين.

وقال إن ”ارتفاع الأسعار يمكن أن تدعم عملية الاستثمار من خلال تسهيل الاقتراض وجذب رؤوس الأموال، لافتًا إلى أن إنتاج النفط من هذه المكامن الضخمة بحاجة لعملية استثمار طويلة الأمد.

وأشار وزير النفط البحريني، إلى أنه تم -أيضًا- اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في تلك المكامن تقدر بنحو 10-20 ترليون قدم مكعبة، وأنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج العام الحالي.