إقليم كردستان العراق يوقف تصدير النفط إلى إيران

أوقفت وزارة النفط في حكومة إقليم كردستان شمال العراق، اليوم السبت، تصدير النفط إلى إيران، مؤكدة على أنها ”لن تسمح بمرور ناقلات النفط إلى إيران“.

وقال مسؤول في وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، إن ”الحكومة في كردستان قررت وقف صادرات النفط إلى إيران المجاورة“.

وأضاف المسؤول أنه ”جرى إصدار قرار تم تعميمه على جميع المنافذ الحدودية لإقليم كردستان مع إيران، يمنع مرور ناقلات النفط من الدخول إلى الأراضي الإيرانية“، مبينًا أن ”القرار تم إصداره يوم الخميس الماضي وتم تنفيذه مساء الجمعة“.

ويبقى من غير الواضح ما إذا كان التعليق مرتبطًا بالعقوبات الأمريكية على إيران التي دخلت حيز التنفيذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، واستهدفت قطاعي النفط والمصارف الإيرانية.

وفي الشهر الماضي، زار وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف العراق والمنطقة الشمالية في الإقليم، حيث قال ”لن تؤثر أي عقوبات على العلاقات بين بغداد وطهران“.

وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين العراق وإيران 12 مليار دولار، في حين يقول المسؤولون إن الجانبين سيعملان على زيادة الرقم إلى 20 مليار دولار سنويًا.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إعفاء مدته 90 يومًا للسماح للعراق بمواصلة الدفع مقابل استيراد الكهرباء والغاز من إيران.