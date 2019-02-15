العراق يوقف تصدير نفط كركوك لإيران امتثالًا للعقوبات الأمريكية

أعلن إقليم كردستان العراق، الجمعة، وقف صادراته النفطية ومشتقاتها إلى إيران؛ وذلك امتثالًا للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وقالت وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، في بيان مقتضب: إن ”إشعارًا أرسل إلى المديريات العامة للجمارك في الإقليم، تضمن إيقاف الصادرات النفطية ومشتقاتها إلى إيران”.

بدوره، أكد متحدث رسمي في معبر ”برويزخان“ الدولي، تسلّم برقية من الوزارة، بينت صحة قرار إيقاف تصدير النفط ومشتقاته بالشاحنات، مضيفًا أن ”القرار شمل المنافذ الدولية برويزخان وباشماخ، إضافة إلى حاجي عمران“.

ويصدّر العراق حاليًا نحو 30 ألف برميل يوميًا إلى إيران، من خام كركوك بواسطة الشاحنات.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت سابقًا عن عزم العراق إيقاف نقل الخام من حقول كركوك النفطية إلى إيران، خلال الأشهر المقبلة، امتثالًا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران.