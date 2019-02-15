واردات الهند من نفط إيران تنخفض في يناير 45% على أساس سنوي

أظهرت بيانات تتبع سفنًا أن واردات الهند النفطية من إيران انخفضت 45 % في كانون الثاني/يناير الماضي إلى 270 ألفًا و500 برميل يوميًا، بما يقل عن التوقعات البالغة 300 ألف برميل يوميًا للشهر مع تأخر بعض الشحنات.

وطبقت الولايات المتحدة عقوبات تهدف إلى عرقلة اقتصاد إيران المعتمد على إيرادات النفط في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنها منحت إعفاء مدته ستة أشهر لثماني دول، من بينها الهند، مما يسمح لتلك الدول باستيراد بعض النفط الإيراني.

والهند مقيدة بشراء 1.25 مليون طن شهريًا، أو ما يعادل نحو 300 ألف برميل يوميًا.

وأظهرت بيانات وصول ناقلات أن واردات الهند في كانون الثاني/يناير الماضي من إيران انخفضت 10.4 % مقارنة مع كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وإيران سابع أكبر مورد للنفط إلى الهند في كانون الثاني/يناير الماضي مقارنة مع حصدها للمركز السادس في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وانخفاضًا من المركز الثالث الذي كانت فيه قبل عام.

وأظهرت البيانات أنه في الشهر الماضي، تراجعت حصة طهران من إجمالي واردات الهند النفطية إلى نحو 6% من نحو 10% قبل عام.

وأظهرت البيانات أنه في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الجارية التي بدأت في نيسان/أبريل الماضي، ارتفعت واردات الهند النفطية من إيران 14.5 % إلى 507 آلاف برميل يوميًا في الوقت الذي عززت فيه شركات التكرير المشتريات قبيل العقوبات الأمريكية في ظل إغراءات الخصومات التي عرضتها طهران.

وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال العام الماضي إن بلاده تأمل في بيع ما يزيد عن 500 ألف برميل يوميًا من النفط إلى الهند في 2018-2019، وعرض شحنًا مجانيًا تقريبًا وتمديد فترة الائتمان لتعزيز المبيعات إلى نيودلهي.

وتؤكد مصادر حكومية صحة الحسابات، التي تظهر أن واردات الهند النفطية من إيران في السنة المالية الحالية ستزيد عن الكمية التي استوردتها في السنة السابقة، وتبلغ تلك الكمية 452 ألف برميل يوميًا، أو ما يعادل 22.6 مليون طن.