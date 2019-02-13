النفط يتلقى دعمًا من تعهد خفض الإنتاج السعودي وهبوط المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار خام برنت، اليوم الأربعاء، بعد أن قالت السعودية، إنها ستخفض صادرات الخام وتجري تقليصًا أعمق للإنتاج، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية بفعل تراجع في مخزونات النفط المحلية.

وبحلول الساعة الـ0950 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 88 سنتًا إلى 63.30 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي 66 سنتًا إلى 53.76 دولار للبرميل.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.ام أويل أسوسيتس ”عامل المعنويات الجيدة يعود لكن المراهنين على صعود الدولار لم يجتازوا الأزمة تمامًا بعد.

وأضاف ”من المعلوم تمامًا أن الاقتصاد العالمي يفقد قوة الدفع في ظل مخاطر شتى مثل التوترات التجارية الأمريكية الصينية والضبابية الجيوسياسية.“

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قالت أمس الثلاثاء، إنها خفضت الإنتاج نحو 800 ألف برميل يوميًّا إلى 30.81 مليون برميل يوميًّا.

ويرجع معظم الخفض إلى السعودية. كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أبلغ صحيفة فايننشال تايمز يوم الثلاثاء، أن الإنتاج سينزل عن عشرة ملايين برميل يوميًّا في مارس/ آذار، وهو ما يقل أكثر من نصف مليون برميل يوميًّا عن الهدف المتفق عليه للمملكة في إطار اتفاق خفض المعروض العالمي.